Хави: Для «Барселоны» ничья не является хорошим результатом

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Я буду работать так же, как если бы я не объявлял об уходе. Я по-настоящему мотивирован, ничего не изменилось. Давление такое же. Это давление от того, что ты работаешь в "Барселоне".

"Наполи" — сильный соперник, особенно учитывая атакующую тройку. Для нас фундаментально важно хорошо обороняться, не давать проводить контратаки. Будет тяжело.

Мы не думаем о том, что дальше. Наша главная цель — выйти в четвертьфинал. В команде больше единства, реакция очень хорошая — в том числе со стороны президента и Деку. Я доволен тем, какая обстановка в раздевалке.

Мы выйдем за победой, как всегда. Мы выходим побеждать, потому что мы "Барселона", а для "Барселоны" ничья не является хорошим результатом.

Мы выйдем именно с таким настроением. Если будет ничья, то надо будет смотреть на обстоятельства. Также надо помнить, что впереди домашняя игра.

Я не ощущаю, что сейчас на кону мое будущее. У меня огромные надежды и мотивация», — цитирует Хави Mundo Deportivo.