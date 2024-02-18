Президент Ла Лиги: У нас играет лучший футболист в мире. Приезд Мбаппе сделает Примеру еще сильнее

Глава испанской Примерывысказался о возможном трансферев чемпионат Испании.

«В этом году у нас уже играет лучший футболист мира — это Беллингем. В прошлом году Левандовски был на очень хорошем уровне, у "Атлетико" есть Гризманн. Если Мбаппе приедет, это поможет нам быть более конкурентоспособными и расти еще быстрее», — цитирует Тебаса RMC Sport.

Календарь и таблица испанской Примеры

Почти все ведущие издания мира сообщили о предстоящем переходе форварда «ПСЖ» в мадридский «Реал», но некоторые считают, что он станет футболистом «Барселоны».