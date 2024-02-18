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    Ренн — Клермон ⚽ смотреть онлайн

    18.02.2024 в 17:00 начнется матч во французской Лиге 1 Ренн — Клермон

    Футбол Лига 1 Ренн Клермон Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 18.02.2024 Ренн и Клермон сыграют матч во французской Лиге 1.

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    Ренн — Клермон

    Последний матч между собой: Клермон — Ренн 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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