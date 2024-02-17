В 20:00 17.02.2024 Верона и Ювентус сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Верона — Ювентус

Последний матч между собой: Ювентус — Верона 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ювентус»).

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