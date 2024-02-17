«Верона» — «Ювентус». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» занимает 18-е место в зоне вылета. В ее активе 21 забитый мяч, в пассиве — 32 пропущенных.

Команда отстает на один балл от безопасной 17-й позиции. При этом ее главный преследователь «Кальяри», в свою очередь, на один пункт отстает соперника.

Коэффициенты матча Верона — Ювентус 1X2Новым игрокам 5.903.651.68Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева сыграли вничью. «Мастифы» с «сухим» результатом разошлись миром с «Монцей» (0:0).

В четырех последних поединках клуб не одержал ни одной победы при двух поражениях и двух ничьих, так что явные проблемы в его игре.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Хуан Крус, Алессандро Берарди — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних матчах во всех турнирах «Верона» одержала лишь одну победу, которая датирована 13 января.

В остальных поединках коллектив потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью, поэтому ему будет крайне сложно набрать хотя бы один балл.

Лучшим бомбардиром хозяев остается Сириль Нгонге, который забил в Серии А шесть мячей. Столь невысокая результативность ее главного снайпера лишний раз свидетельствует о проблемах клуба.

«Ювентус»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Ювентус» занимает второе место с 53 очками и разницей мячей 36-15.

Команда на семь очков отстает от лидера «Интера» и при этом сыграла на один матч меньше, так что «Старой Синьоре», скорее всего, вряд ли удастся завоевать скудетто.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели минимальное поражение. Гости пропустили от «Удинезе» один мяч, на который у них так и не нашлось ответа.

Эта неудача стала второй кряду для туринцев, которое они проиграли на выезде тому же «Интеру», чем по сути лишились шансов на чемпионство.

Не сыграют: Перин, Влахович, Де Шильо и Кин — у всех травмы. Дисквалифицированы — Погба, Бремер, Фаджоли.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Ювентус» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты уже подорвали шансы «бьянконери» на завоевание чемпионства, а с учетом отрыва от ближайшего преследователя «Милана» в один балл они рискуют потерять и вторую строчку.

Дуан Влахович — второй лучший бомбардир в чемпионате Италии с 12 голами, уступая форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу на семь мячей.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Вероны» забивали оба соперника

в четырех из шести последних матчей «Вероны» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.60, победа «Вероны» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Это означает, что команда способна огорчить и фаворита.

В свою очередь, гости пропускали в каждом из трех последних поединках, так что «Ювентус» может пропустить и от «Вероны».

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что будет тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Вероны» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35