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    Юран: Моя цель — дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал свой комментарий по поводу своих планов на будущее.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я хочу что‑то выиграть как тренер. Как игрок я выигрывал многое. Моя цель — дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть.

    Здесь мне нравится город, база, стадион, болельщики. Если будут цели и задачи — я с удовольствием переподпишу (контракт) на три, на пять лет. Я это говорил. Хочется побороться за чемпионство», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. Его соглашение с «Пари НН» рассчитано до лета 2025 года.

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