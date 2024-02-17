Юран: Моя цель — дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть

Главный тренердал свой комментарий по поводу своих планов на будущее.

«Я хочу что‑то выиграть как тренер. Как игрок я выигрывал многое. Моя цель — дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть.

Здесь мне нравится город, база, стадион, болельщики. Если будут цели и задачи — я с удовольствием переподпишу (контракт) на три, на пять лет. Я это говорил. Хочется побороться за чемпионство», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. Его соглашение с «Пари НН» рассчитано до лета 2025 года.