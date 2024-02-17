В 19:00 17.02.2024 Ризеспор и Фенербахче сыграют матч в турецской футбольной Суперлиге.

Ризеспор — Фенербахче

Последний матч между собой: Фенербахче — Ризеспор 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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