Гвардиола: Первый тайм мы провели не очень удачно, а второй — по-настоящему хорошо

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Хорошая игра. Первый тайм мы провели не очень удачно, а второй — по-настоящему хорошо. У нас были моменты, во втором тайме мы были лучше.

Я за 11 лет забил 11 голов, так что мне особо нечего советовать Холанну. Забьет в следующем матче.

В первом тайме мы играли не очень хорошо — это надо исправлять», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Барселона» с 54 очками поднялась на третье место в турнирной таблице. «Сельта» с 20 баллами осталась 17-й в турнирной таблице.