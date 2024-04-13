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    «Ньюкасл» разбил «Тоттенхэм» в матче АПЛ

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» дома разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:0.

    Александр Исак
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    Александр Исак

    В составе победителей точными ударами отметились Александер Исак (дубль), Энтони Гордон и Фабиан Шер.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Тоттенхэм 4:0
    Голы: 1:0 Александер Исак (30'), 2:0 Энтони Гордон (32'), 3:0 Александер Исак (51'), 4:0 Фабиан Шер (87') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Фабиан Шер (Пол Дамметт, 90'), Эмиль Крафт, Дэниел Бёрн, Джейкоб Мёрфи (Tino Livramento, 78'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс (Joe White, 90'), Эллиот Андерсон (Мэтт Ритчи, 89'), Харви Льюис Барнс (Льюис Холл, 89'), Энтони Гордон, Александер Исак Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Джовани Ло Чельсо, 81'), Бреннан Джонсон, Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 57'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 57'), Педро Порро (Эмерсон Роял, 49'), Сон Хын Мин (Деян Кулушевски, 58'), Тимо Вернер Предупреждения: Микки ван де Вен (27'), Ив Биссума (47'), Кристиан Ромеро (56'), Джеймс Мэддисон (62')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» набрал 50 очков и поднялся на шестое место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 60 очками занимает пятое место.

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