Источник: «Барселона» не станет приглашать Нагельсмана

Руководство испанской «Барселоны» вычеркнуло из списка кандидатов на пост главного тренера, возглавляющего сейчас сборную Германии, сообщает Sport.es.

Основной причиной такого шага стало окончание чемпионат Европы 2024 года в середине июля, когда предсезонная подготовка будет в самом разгаре.

Также боссы «Барселоны» хотят пригласить тренера с большим опытом работы в клубном футболе и более коммуникабельного, который быстро адаптируется в сложной обстановке и с высоким давлением со стороны прессы и болельщиков.

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Ранее СМИ называли Нагельсмана одним из главных кандидатов на пост главного тренера каталонского клуба, который станет вакантным после ухода летом Хави.