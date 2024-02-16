Источник: «Барселона» не станет приглашать Нагельсмана

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
Основной причиной такого шага стало окончание чемпионат Европы 2024 года в середине июля, когда предсезонная подготовка будет в самом разгаре.
Также боссы «Барселоны» хотят пригласить тренера с большим опытом работы в клубном футболе и более коммуникабельного, который быстро адаптируется в сложной обстановке и с высоким давлением со стороны прессы и болельщиков.
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Ранее СМИ называли Нагельсмана одним из главных кандидатов на пост главного тренера каталонского клуба, который станет вакантным после ухода летом Хави.