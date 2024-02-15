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    Галатасарай — Спарта П ⚽ смотреть онлайн

    15.02.2024 в 20:45 начнется матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Галатасарай — Спарта П

    Футбол Лига Европы Галатасарай Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:45 15.02.2024 Галатасарай и Спарта П сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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    Галатасарай — Спарта П

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