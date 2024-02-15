Матч «Галатасарай» — «Спарта» Прага пройдет 15 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Галатасарай» — «Спарта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Путь в плей-офф: «Галатасарай» вышел в 1/16 финала благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Баварии» и второе «Копенгагену», но оказался выше «Манчестер Юнайтед».

В шести матчах группового раунда швейцарский клуб набрал пять очков из 18-ти возможных после одной победы, двух ничьих и трех поражений.

Последние матчи: клуб в прошлом туре турецкой Суперлиги на своем поле обыграл «Истанбул Башакшехир» (2:0). Хозяева по большому счету оформили победу еще до перерыва, забив в первом тайме оба мяча.

На сегодня у действующего чемпиона Турции беспроигрышная серия в 12 поединков во всех турнирах, при 10 победах и двух ничьих.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Зиеш, Бардакчи, Сержиу Оливейра — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: по итогам 25 туров «Галатасарай» лидирует в турецкой Суперлиге. Отрыв от своего ближайшего преследователя и конкурента «Фенербахче» составляет два очка.

Кроме того, такая форма позволила клубу выйти в четвертьфинал Кубка Турции, где сыграет с «Фатих Карагюмрюк» на своем поле.

Мауро Икарди — самый результативный игрок команды в текущем сезоне. В национальном первенстве он с 13 голами третий лучший бомбардир, тогда как в Лиге чемпионов отметился двумя голами.

«Спарта» Прага

Путь в плей-офф: «Спарта» Прага вышла в 1/16 финала благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступила первое «Рейнджерс», но опередил «Бетис» и «Арис» Лимассол.

В шести поединках группового раунда чешский клуб набрал 10 очков из 18-ти возможных после трех побед, одной ничьей и двух поражений.

Последние матчи: в предыдущем туре чешского первенства клуб одержал крупную победу. На чужом поле пражане разгромили «Карвину» (3:0).

На сегодня у клуба победная серия в 12 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил всего лишь четыре мяча.

Не сыграет: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В последний на сегодня раз коллектив потерпел одно поражение 9 ноября, которое ему в Лиге Европы нанес «Рейнджерс» (1:2) на выезде.

На сегодня клуб занимает первое место в чемпионате Чехии, опережая свого ближайшего преследователя «Славию» Прагу на пять очков.

Велько Бирманчевич — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с тремя голами. А вот в чешской лиге его лучшим бомбардиром является Лука Гараслин с восемь голами, что позволяет ему идти на третьем месте в списке.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Галатасарай» победил

в 12 последних матчах «Спарта» Прага выиграла

в шести из восьми последних матчей «Спарты» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.85, победа «Спарты» — в 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Стамбульцы отличаются не только результативной атакой, но и далеко небезгрешной обороной.

«Спарта» Прага в 16 последних матчах во всех турнирах неизменно забивала.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в 12 последних матчах пражане и вовсе победили своих соперников.

Ставка: «Спарта» не проиграет за 2.21.