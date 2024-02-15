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    «Галатасарай» — «Спарта». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 февраля 2024 года

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    «Галатасарай» — фаворит матча
    Матч «Галатасарай» — «Спарта» Прага пройдет 15 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Галатасарай» — «Спарта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:45 Спарта П Спарта П
  • Прага
    •

    «Галатасарай»

    Путь в плей-офф: «Галатасарай» вышел в 1/16 финала благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Баварии» и второе «Копенгагену», но оказался выше «Манчестер Юнайтед».

    В шести матчах группового раунда швейцарский клуб набрал пять очков из 18-ти возможных после одной победы, двух ничьих и трех поражений.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре турецкой Суперлиги на своем поле обыграл «Истанбул Башакшехир» (2:0). Хозяева по большому счету оформили победу еще до перерыва, забив в первом тайме оба мяча.

    На сегодня у действующего чемпиона Турции беспроигрышная серия в 12 поединков во всех турнирах, при 10 победах и двух ничьих.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Зиеш, Бардакчи, Сержиу Оливейра — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: по итогам 25 туров «Галатасарай» лидирует в турецкой Суперлиге. Отрыв от своего ближайшего преследователя и конкурента «Фенербахче» составляет два очка.

    Кроме того, такая форма позволила клубу выйти в четвертьфинал Кубка Турции, где сыграет с «Фатих Карагюмрюк» на своем поле.

    Мауро Икарди — самый результативный игрок команды в текущем сезоне. В национальном первенстве он с 13 голами третий лучший бомбардир, тогда как в Лиге чемпионов отметился двумя голами.

    «Спарта» Прага

    Путь в плей-офф: «Спарта» Прага вышла в 1/16 финала благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступила первое «Рейнджерс», но опередил «Бетис» и «Арис» Лимассол.

    В шести поединках группового раунда чешский клуб набрал 10 очков из 18-ти возможных после трех побед, одной ничьей и двух поражений.

    Последние матчи: в предыдущем туре чешского первенства клуб одержал крупную победу. На чужом поле пражане разгромили «Карвину» (3:0).

    На сегодня у клуба победная серия в 12 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил всего лишь четыре мяча.

    Не сыграет: травмированных и дисквалифицированных нет.

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    • Состояние команды: В последний на сегодня раз коллектив потерпел одно поражение 9 ноября, которое ему в Лиге Европы нанес «Рейнджерс» (1:2) на выезде.

    На сегодня клуб занимает первое место в чемпионате Чехии, опережая свого ближайшего преследователя «Славию» Прагу на пять очков.

    Велько Бирманчевич — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с тремя голами. А вот в чешской лиге его лучшим бомбардиром является Лука Гараслин с восемь голами, что позволяет ему идти на третьем месте в списке.

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Галатасарай» победил

    • в 12 последних матчах «Спарта» Прага выиграла

    • в шести из восьми последних матчей «Спарты» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.85, победа «Спарты» — в 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

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    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Стамбульцы отличаются не только результативной атакой, но и далеко небезгрешной обороной.

    «Спарта» Прага в 16 последних матчах во всех турнирах неизменно забивала.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в 12 последних матчах пражане и вовсе победили своих соперников.

    Ставка: «Спарта» не проиграет за 2.21.

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    «Галатасарай» — «Спарта»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. У кого оборвется победная серия?
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