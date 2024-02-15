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    «Милан»«Милан» — «Ренн». Онлайн
  • 22:50
    • «Юнион» и «Айнтрахт» сыграли вничью в Лиге конференции, победы «Мольде», «Олимпиакоса» и «Штурма»
  • 22:49
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    «Юнион» и «Айнтрахт» сыграли вничью в Лиге конференции, победы «Мольде», «Олимпиакоса» и «Штурма»

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    Завершились сразу четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    В одном из поединков норвежский «Мольде» переиграл польскую «Легию» со счетом 3:2. На дубль Фредрика Гульбрандсена и гол Маркуса Каасы гости ответили точными ударами Жозуэ и Рафала Аугустыняка.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Мольде — Легия 3:2
    Голы: 1:0 Фредрик Гульбрандсен (12'), 2:0 Фредрик Гульбрандсен (19'), 3:0 Маркус Коса (24'), 3:1 Жозуэ (64'), 3:2 Рафал Аугустыняк (71') Мольде: Оливер Петерсен, Мартин Линнес, Эйрик Хёуган, Андерс Хагельcкьер, Кристоффер Хёуген, Матиас Лёвик Фьёртофт, Кристиан Эриксен, Маркус Коса (Эйрик Хестад, 72'), Магнус Вольф Эйкрем (Ветон Бериша, 72'), Фредрик Гульбрандсен (Никлас Эдегор, 86'), Mats Moller Daehli (Эрик Китолано, 83') Легия: Кацпер Тобиаш, Юри Рибейру, Стив Капюади (Марко Бурх, 46'), Артур Енджейчик, Мацей Росолек (Блаж Крамер, 66'), Жозуэ, Патрик Кун (Ryoya Morishita, 46'), Хуэрхен Элитим, Чендрим Зюба (Рафал Аугустыняк, 46'), Павел Вшолек, Томаш Пекхарт (Bartosz Kapustka, 46') Предупреждения: Кристиан Эриксен (58'), Андерс Хагельcкьер (70'), Эйрик Хестад (82'), Хуэрхен Элитим (85'), Мартин Линнес (90'), Никлас Эдегор (90 + 2'), Жозуэ (90 + 3')

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В еще одной игре греческий «Олимпиакос» минимально одолел венгерский «Ференцварош» с результатом 1:0. Автором единственного гола стал Аюб Эль-Кааби.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Олимпиакос — Ференцварош 1:0
    Гол: 1:0 Айюб Эль-Кааби (83') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Родинеи, Андреас Нтои, Давид Карму, Франсиско Ортега, Сантьяго Эссе, Жоау Карвалью (Стеван Йоветич, 78'), Георгиос Масурас (Даниэл Поденсе, 63'), Сотириос Александропулос (Андре Орта, 62'), Костас Фортунис (Висенте Иборра, 90'), Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 90') Ференцварош: Денеш Дибуш, Маркос Маркиньос (Мохамед Бен Ромдане, 75'), Кристиан Рамирес, Чебраил Макрецкис, Сами Ммаэ, Ибрахим Сиссе, Кристоффер Закариассен, Хабиб Майга, Мохаммад Абу Фани (Мухамед Бешич, 81'), Генри Уинго, Барнабаш Варга (Александар Пешич, 75') Предупреждения: Чебраил Макрецкис (37'), Сотириос Александропулос (51'), Давид Карму (60'), Генри Уинго (78'), D.Stankovic (87'), Мохамед Бен Ромдане (90')

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    В параллельной игре австрийский «Штурм» дома разгромил словацкий «Слован» со счетом 4:1. В составе хозяев забили Мика Биерит, Йон Станкович, Отар Китеишвили и Амади Камара. Голом престижа за гостей отметился Жерсон Родригес.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Штурм — Слован 4:1
    Голы: 1:0 Мика Биерет (4'), 1:1 Жерсон Родригес (8'), 2:1 Йон Горенц-Станкович (27'), 3:1 Отар Китеишвили (пенальти) (64'), 4:1 Amady Camara (90 + 1') Штурм: Витезслав Ярош, Юсуф Газибегович (Макс Джонстон, 83'), Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Йон Горенц-Станкович, Димитри Лавале, Александер Прасс (Amady Camara, 84'), Томи Хорват, Отар Китеишвили (Штефан Хирлендер, 83'), Манприт Саркария (William Boving, 59'), Мика Биерет (Шимон Влодарчик, 71') Слован: Мартин Трновски, Гурам Кашия, Лукаш Паушек, Давид Стрелец (Марко Толич, 79'), Жерсон Родригес, Тигран Барсегян (Владимир Вайсс, 68'), Юрай Куцка, Джаба Канкава, Кириакос Саввидис, Яромир Змрхаль, Кенан Байрич Предупреждения: Яромир Змрхаль (44'), Юсуф Газибегович (77'), Жерсон Родригес (77') Удаление: Владимир Вайсс (78')

    И, наконец, бельгийский «Юнион» и немецкий «Айнтрахт» сыграли вничью 2:2. На голы Чаиби Фареса и Саши Каладжича хозяева ответили точными ударами Матиаса Расмуссена и Густава Нильссона.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Юнион — Айнтрахт Ф 2:2
    Голы: 0:1 Фарес Шаиби (3'), 0:2 Саша Калайджич (10'), 1:2 Матиас Расмуссен (31'), 2:2 Густаф Нильссон (68') Юнион: Хайнц Линднер, Кевин Макаллистер (Хенок Теклаб, 87'), Кристиан Бёрджесс, Коки Матида, Алессио Кастро-Монтес, Лоик Лапуссен, Матиас Расмуссен, Шарль Ванхаутте, Кэмерон Пуэртас, Густаф Нильссон (Деннис Эккерт, 80'), Мохамед Эль Амин Амура (Росс Сайкс, 87') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Аурелио Бута, Нильс Нкунку (Филипп Макс, 90'), Робин Кох, Тута (Ансгар Кнауфф, 46'), Марио Гётце (Себастьян Роде, 65'), Эйе Скири, Омар Мармуш (Эрик Эбимбе, 79'), Саша Калайджич (Уго Экитике, 65'), Фарес Шаиби, Вильям Пачо Предупреждения: Тута (5'), Кристиан Бёрджесс (26'), Шарль Ванхаутте (35'), Шарль Ванхаутте (78'), Аурелио Бута (82'), Фарес Шаиби (85'), Хайнц Линднер (90 + 5')

    Ответные поединки состоятся 22 февраля.

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