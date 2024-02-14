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    Джикия отсудил у застройщика около 4 млн рублей

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия отсудил у застройщика около 4 миллионов рублей.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    В декабре Джикия подал иск к ООО Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющей строительство жилых комплексов в Москве.

    Застройщик вовремя не сдал дом, в котором футболист «Спартака» приобрел шесть квартир, сообщает «Р-Спорт».

    После этого с застройщика взыскали 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч, госпошлину и компенсацию морального вреда.

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    • Напомним, Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

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