Джикия отсудил у застройщика около 4 млн рублей

Защитник «Спартака»отсудил у застройщика около 4 миллионов рублей.

В декабре Джикия подал иск к ООО Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющей строительство жилых комплексов в Москве.

Застройщик вовремя не сдал дом, в котором футболист «Спартака» приобрел шесть квартир, сообщает «Р-Спорт».

После этого с застройщика взыскали 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч, госпошлину и компенсацию морального вреда.

Напомним, Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.