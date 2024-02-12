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    Галактионов: Присутствие Дзюбы не дает остальным ни шанса делать какие‑то послабления

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, с каким настроем Артем Дзюба готовится ко второй части сезона.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Вы сами могли здесь заметить, как здорово Дзюба тренируется, как он справляется с нагрузками. Безусловно, есть какие‑то индивидуальные моменты, которые нужно корректировать и дозировать, но это мелочи.

    Я бы выделил его влияние на внутренний микроклимат команды — это бесценно. Только его присутствие, его внимательное отношение к работе не дает остальным ни шанса делать какие‑то послабления. То есть Артем в этом плане большой профессионал и молодец.

    Приведу вам пример. На одной из тренировок в Москве у нас был формат коротких игр. И его команда в них уступала. Артем в жесткой форме спрашивает у партнера: "В чем дело?" Ему отвечают: "Не пошло". Но в понимании Дзюбы нет такого понятия — "не пошло". В нем есть эта ментальность победителя. Он хочет побеждать даже в этих микроматчах на тренировке. Начинается следующая серия — и его команда забивает, они побеждают. Вот об этом мы и говорим.

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    • У молодых футболистов есть такое, что может "не пойти", что можно что‑то сделать некачественно. А посыл Дзюбы — нет, не может "не пойти": есть только этот миг, то, что было вчера и будет завтра, — неважно. Давать результат надо прямо сейчас, в том числе на тренировке, ведь чудес не бывает: если ты не делаешь это сегодня во время занятия, то не сделаешь это и завтра в игре. Качество тренировочного процесса определяет то, как ты будешь играть», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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