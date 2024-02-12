Галактионов: Присутствие Дзюбы не дает остальным ни шанса делать какие‑то послабления

Главный тренер «Локомотива»рассказал, с каким настроемготовится ко второй части сезона.

«Вы сами могли здесь заметить, как здорово Дзюба тренируется, как он справляется с нагрузками. Безусловно, есть какие‑то индивидуальные моменты, которые нужно корректировать и дозировать, но это мелочи.

Я бы выделил его влияние на внутренний микроклимат команды — это бесценно. Только его присутствие, его внимательное отношение к работе не дает остальным ни шанса делать какие‑то послабления. То есть Артем в этом плане большой профессионал и молодец.

Приведу вам пример. На одной из тренировок в Москве у нас был формат коротких игр. И его команда в них уступала. Артем в жесткой форме спрашивает у партнера: "В чем дело?" Ему отвечают: "Не пошло". Но в понимании Дзюбы нет такого понятия — "не пошло". В нем есть эта ментальность победителя. Он хочет побеждать даже в этих микроматчах на тренировке. Начинается следующая серия — и его команда забивает, они побеждают. Вот об этом мы и говорим.

У молодых футболистов есть такое, что может "не пойти", что можно что‑то сделать некачественно. А посыл Дзюбы — нет, не может "не пойти": есть только этот миг, то, что было вчера и будет завтра, — неважно. Давать результат надо прямо сейчас, в том числе на тренировке, ведь чудес не бывает: если ты не делаешь это сегодня во время занятия, то не сделаешь это и завтра в игре. Качество тренировочного процесса определяет то, как ты будешь играть», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».