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    Фергюсон: У «Тоттенхэма» нет шансов на чемпионство

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    .Lead Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал шансы лондонского «Тоттенхэма» стать когда-либо чемпионом Англии.

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    «Станет ли "Тоттенхэм" когда-нибудь чемпионом АПЛ? Нет (смеётся). 1961-й был последним годом, когда они побеждали. Сегодня ситуация такова, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" очень мощно играют в АПЛ. У "Тоттенхэма" больше шансов, чем у "МЮ"? Никаких шансов», — сказал Фергюсон в эфире телеканала Sky Sports.

    «Тоттенхэм» выигрывал национальный чемпионат Англии дважды — в 1951 и 1961 годах. В текущем сезоне «шпоры» идут на четвёртом месте после 24 туров, набрав 47 очков. Отставание лондонцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь очков.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и находится в турнирной таблице АПЛ на шестом месте.

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