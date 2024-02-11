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    Винисиус: Это была лучшая игра «Реала» в сезоне

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    Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу своего клуба в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (4:0).

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    «Это было лучшее выступление в сезоне. Мы сделали всё, что от нас требовал тренер. Мы прессинговали так, как должны были, а затем опускались глубже. В этом и заключается разница. Когда наша команда настроена на игру, нас очень трудно победить. И сегодня у нас был лучший соперник. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу.

    "Жирона" находится на удивительном пути. Они играют очень хорошо, и мы знали, что это будет сложный матч, что нам нужно быть сконцентрированными и хорошо поработать. Когда за нас так болеют, сопернику приходится очень тяжело», — приводит слова Винисиуса официальный сайт клуба.

    На данный момент мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков

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