В 18:00 10.02.2024 Фулхэм и Борнмут начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Фулхэм — Борнмут

Последний матч между собой: Борнмут — Фулхэм 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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