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    Родригао: Болею за Малкома в «Аль Хиляле»

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    Защитник «Зенита» Родригао рассказал о дружбе с нападающим «Аль-Хиляля» Малкомом.

    Родригао
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    Родригао

    «Малком — это тот друг, которого мне подарил футбол. Мы очень много времени провели за пределами поля, помню как играли на приставке. Плюс, он принес очень много пользы команде.

    Сейчас болею за него в "Аль Хиляле" и желаю огромной удачи. Ну а то, как тепло его приняли здесь, когда Малком приехал в гости к "Зениту", говорит само за себя. Да и сам он как всегда был ходячей радостью. Было очень круто встретиться и обняться», — приводятся слова Родригао на сайте клуба.

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    • Напомним, что в Катаре состоялась встреча Малкома с бывшими одноклубниками из «Зенита».

    В нынешнем сезоне бразилец провел 23 матча за «Аль-Хиляль» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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