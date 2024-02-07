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    Иран — Катар смотреть онлайн

    07.02.2024 в 18:00 начнется матч в полуфинале Кубка Азии-2023 Иран — Катар

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Ирана Сборная Катара
    В 18:00 07.02.2024 Иран и Катар начнут матч в полуфинале Кубка Азии-2023.

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    Иран — Катар

    Последний матч между собой: Катар — Иран 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иран» — «Катар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Иран»).

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