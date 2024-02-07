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    Иран выйдет в финал Кубка Азии

    Иран — Катар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Катар
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    Сборная Ирана
    7 февраля в матче 1/2 финала Кубка Азии сыграют сборные Ирана и Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Иран — Катар: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Полуфинал 07 Февраля 2024 года
    Иран
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    •  Иран 18:00 Катар Катар
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    Иран

    Иран на Кубке Азии-2024 отлично провел групповой этап. Сборная заняла в квартете первое место, набрав в трех играх максимальное количество очков — девять.

    Иран начал групповой этап с разгромной победы над Палестиной со счетом 4:1. Затем минимально был обыгран Гонконг (1:0). В заключительном матче иранцы одолели ОАЭ (2:1).

    Коэффициенты матча Иран — Катар

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    В 1/8 финала Иран провел непростую игру с Сирией. Основное время поединка закончилось вничью 1:1. Сборная Ирана добилась победы в серии пенальти — 5:3.

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    В четвертьфинале иранская команда встречалась с Японией. Сборная уступала до 55-й минуты игры, но в итоге показала характер и одержала волевую победу. Решающий гол забил нападающий Фейеноорда Алиреза Джаханбахш.

    Катар

    Сборная Катара — действующий победитель Кубка Азии. Удастся ли в этом году защитить титул? Для повторения успеха осталось одержать две победы.

    Катар на одном дыхании провел групповой этап, набрав 9 очков. В первом матче был разгромлен Ливан (3:0). Во 2-м туре сборная взяла верх над Таджикистаном (1:0). В третьей встрече сборная Катара нанесла поражение Китаю со счетом 1:0.

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    • В 1/8 финала Катар ждал непростой матч с Палестиной. Команда пропустила первой, однако всё-таки победила со счетом 2:1.

    Четвертьфинальный поединок с Узбекистаном вышел еще более упорным. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1. Катар дожал соперника в серии пенальти (3:2).

    Иран и Катар всего сыграли друг с другом 22 матча. 14 раз выигрывали иранцы, у Катара лишь три победы, еще 5 встреч закончились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Ирану. Победа сборной котируется за 1.73.

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    Выигрыш Катара идет с коэффициентом 5.20. Ничья оценена — в 3.47.

    Можно сделать ставку на победу Ирана с коэффициентом 1.73.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.10.

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    Иран — Катар: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. Иран выйдет в финал Кубка Азии
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