7 февраля в матче 1/2 финала Кубка Азии сыграют сборные Ирана и Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Иран — Катар: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Иран

Иран на Кубке Азии-2024 отлично провел групповой этап. Сборная заняла в квартете первое место, набрав в трех играх максимальное количество очков — девять.

Иран начал групповой этап с разгромной победы над Палестиной со счетом 4:1. Затем минимально был обыгран Гонконг (1:0). В заключительном матче иранцы одолели ОАЭ (2:1).

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В 1/8 финала Иран провел непростую игру с Сирией. Основное время поединка закончилось вничью 1:1. Сборная Ирана добилась победы в серии пенальти — 5:3.

Все прогнозы на футбол

В четвертьфинале иранская команда встречалась с Японией. Сборная уступала до 55-й минуты игры, но в итоге показала характер и одержала волевую победу. Решающий гол забил нападающий Фейеноорда Алиреза Джаханбахш.

Катар

Сборная Катара — действующий победитель Кубка Азии. Удастся ли в этом году защитить титул? Для повторения успеха осталось одержать две победы.

Катар на одном дыхании провел групповой этап, набрав 9 очков. В первом матче был разгромлен Ливан (3:0). Во 2-м туре сборная взяла верх над Таджикистаном (1:0). В третьей встрече сборная Катара нанесла поражение Китаю со счетом 1:0.

В 1/8 финала Катар ждал непростой матч с Палестиной. Команда пропустила первой, однако всё-таки победила со счетом 2:1.

Четвертьфинальный поединок с Узбекистаном вышел еще более упорным. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1. Катар дожал соперника в серии пенальти (3:2).

Иран и Катар всего сыграли друг с другом 22 матча. 14 раз выигрывали иранцы, у Катара лишь три победы, еще 5 встреч закончились вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Ирану. Победа сборной котируется за 1.73.

Выигрыш Катара идет с коэффициентом 5.20. Ничья оценена — в 3.47.

Можно сделать ставку на победу Ирана с коэффициентом 1.73.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.10.