Де Брейне о чемпионской гонке в АПЛ: На данный момент мы боремся сразу с пятью командами

Полузащитникподелился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Плотность в таблице большая. Там "Ливерпуль" и "Арсенал", но я бы даже сказал, что и "Тоттенхэм" с "Астон Виллой" в деле. На данный момент мы боремся сразу с пятью командами.

Сейчас рано думать о том, что произойдёт через пару месяцев, нам нужно побеждать в каждом матче и наслаждаться самим процессом», — приводит слова Де Брейне издание Evening Standard.

После 23-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции (49 баллов), имея на одну игру больше. Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (49).