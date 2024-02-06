АПЛ. Осечка «Ливерпуля» — шанс для «Ман Сити»

«Ливерпуль» фактически растерял свое преимущество над главными конкурентами. «Манчестер Сити» и «Арсенал» сократили отставание от лидера до двух очков. «Тоттенхэм» потерял место в лигочемпионской четвёрке, а «Манчестер Юнайтед» подтянулся к топ-5 команд английской Премьер-лиги.

Изменения в турнирной таблице

Первая тройка команд после матчей 23-го тура осталась неизменной. На 4-е место в турнирной таблице поднялась «Астон Вилла», которая сместила с этой строчки «Тоттенхэм».

Поменялись местами «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», которые занимают 6-ю и 7-ю строчки соответственно.

Календарь и таблица АПЛ

На одну ступеньку вверх поднялись «Брайтон» (8 место) и «Вулверхэмптон» (10 место), которые обошли в таблице «Ньюкасл» (9 место) и «Челси» (11 место).

Возрождение интриги в битве за трон

В центральном поединке 23-го тура сразились «Арсенал» и «Ливерпуль». В битве лидеров АПЛ победу одержал клуб из Лондона со счетом 3:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыл Букайо Сака и вывел «Арсенал» вперёд. Под занавес первого тайма автоголом отметился Габриэл Магальяйнс.

После перерыва «пушкари» продолжили играть первым номером и добились своего. На 67-й минуте мяч в ворота «Ливерпуля» отправил Габриел Мартинелли. А в компенсированное время Леандро Троссард установил окончательный счет в поединке, забив третий гол.

Таким образом «Арсенал» набрал 49 очков и сохранил за собой 3 место в турнирной таблице английского чемпионата. У «Ливерпуля» же остался в активе 51 балл, мерсисайдцы остались на 1 строчке.

Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

Отставание от лидера АПЛ сократил отставание «Манчестер Сити», который аккумулировал 49 пунктов. В рамках минувшего игрового дня «горожане» выиграли у «Брентфорда» (3:1). В составе победителей хет-триком отметился Фил Фоден.

После осечки «Ливерпуля» именно «Манчестер Сити» теперь считается теневым лидером английской Премьер-лиги, так как у МС есть игра в запасе. Отложенная игра 18-го тура против «Брентфорда» состоится 20 февраля.

Падение «Тоттенхэма» и взлет «Ман Юнайтед»

Место в топ-4 английского первенства потерял «Тоттенхэм», который упустил победу в матче против «Эвертона» (2:2). Дубля Ришарлисона Андраде не хватило лондонцам, чтобы удержать 3 очка. На 94-й минуте спасительный гол в составе «ирисок» забил Джарред Брантуэйт.

В итоге «Тоттенхэм» набрал лишь 44 очка и уступил 4 место «Астон Вилле», которая аккумулировала 46 баллов.

На 6-ю строчку в таблице поднялся «Манчестер Юнайтед», манкунианцы добились разгромной победы над «Вест Хэмом» (3:0). Дубль на свой счет записал Алехандро Гарначо, еще один мяч в ворота соперника отправил Расмус Хёйлунн. Таким образом МЮ набрал 38 очков, теперь «красные дьяволы» отстают от первой пятерки на 6 пунктов.

Неудачная серия «Челси»

Вниз по турнирной таблице скатывается «Челси», «аристократы» расположились на 11-м месте с активом в 31 балл.

«Челси» — «Вулверхэмптон» globallookpress.com

Второй тур подряд лондонский коллектив терпит поражение, в этот раз «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4). До встречи с «волками» была неудачная игра против «Ливерпуля» (1:4).

Тур № 24

Матчи следующего тура пройдут с 10 по 12 февраля.

Программу 24-го игрового дня откроет матч с участием одного из лидеров АПЛ: «Манчестер Сити» примет «Эвертон», игра состоится в субботу, 10 февраля.

Все прогнозы на АПЛ

В этот же день лидер чемпионата «Ливерпуль» сыграет на своей арене против «Бёрнли». В воскресенье, 11 февраля свой поединок проведет «Арсенал», «пушкари» отправятся на выезд к «Вест Хэму».