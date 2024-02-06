В 22:45 06.02.2024 Стивенидж и Рединг начнут матч в английской Первой Лиге.

Стивенидж — Рединг

Последний матч между собой: Рединг — Стивенидж 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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