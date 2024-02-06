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    «Рома» не оставила шансов «Кальяри»

    «Рома» — «Кальяри»: счет матча 4:0 (2:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Кальяри
    В матче 23-го тура итальянской Серии А «Рома» разгромила на своем поле «Кальяри» со счетом 4:0.

    Лоренцо Пеллегрини снова стал лидером при Де Росси
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    Лоренцо Пеллегрини снова стал лидером при Де Росси

    Уже на второй минуте капитан джаллоросси Лоренцо Пеллегрини открыл счет.

    На 23-й минуте Пауло Дибала точным ударом увеличил преимущество.

    В начале второго тайма аргентинский форвард оформил дубль, реализовав пенальти.

    Четвертый гол на счету молодого голландского защитника Дина Хюйсена, арендованного у «Ювентуса».

    Это третья победа кряду при новом главном тренере Даниэле Де Росси.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Кальяри 4:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (2'), 2:0 Пауло Дибала (23'), 3:0 Пауло Дибала (пенальти) (51'), 4:0 Dean Donny Huijsen (59') Рома: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Джанлука Манчини, Диего Льоренте (Dean Donny Huijsen, 55'), Анхелиньо (Расмус Кристенсен, 58'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 55'), Пауло Дибала (Томмазо Бальданци, 74'), Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 55') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Йерри Мина (Матеуш Ветеска, 67'), Наитан Нандес (Алессандро ди Пардо, 75'), Андреа Петанья, Джанлука Лападула, Adam Obert, Matteo Prati (Джанлука Гаэтано, 62'), Antoine Makoumbou, Alberto Dossena (Николас Виола, 62'), Paulo Daniel Dentello Azzi (Зиту Лувумбу, 62') Предупреждения: Наитан Нандес (65'), Леандро Паредес (66')

    «Рома» теперь идет на пятом месте с 38 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» (18) продолжает находится в зоне вылета.

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