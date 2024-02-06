В 22:45 06.02.2024 Плимут Аргайл и Лидс начнут матч в кубке Англии по футболу.

Плимут Аргайл — Лидс

Последний матч между собой: Лидс — Плимут Аргайл 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Плимут Аргайл» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лидс»).

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