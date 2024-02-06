«Плимут» сыграет против «Лидса» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Плимут» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Плимут»

Команда из одноименного города уже успела пройти одну стадию Кубка Англии. Коллектив из Плимута в родных стенах переиграл «Саттон Юнайтед» (3:1), а в первой игре с «Лидсом» на выезде смог сыграть вничью (1:1). Каждый проход дальше будет для «зеленых» успехом.

В этом сезоне Чемпионшипа «пилигримы» являются крепкими середняками. Команда успела провести 29 матчей и набрала 36 очков. В настоящий момент «зеленая армия» располагается на пятнадцатой строчке в турнирной таблице.

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«Плимут» уже вряд ли за что-то будет бороться в этом сезоне. Коллектив на девять пунктов отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ, а также на восемь баллов опережает зону вылета в Первую лигу. Подопечные Иана Фостера смогли 48 раз поразить ворота соперника и 47 раз пропустили в свои.

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В последних играх чемпионата «Плимут» смог победить «Суонси» (1:0) и «Кардифф» (3:1), а до этого были ничейные исходы с «Хаддерсфилдом» (1:1) и «Уотфордом» (3:3). Перед этим команда проиграла «Саутгемптону» (1:2).

«Плимут»

Команда из Лидса также уверенно прошла свой первый раунд Кубка Англии. Коллектив из одноименного города на выезде разгромил «Петерборо Юнайтед» (3:0), а ничья в домашней игре с «Плимутом» (1:1) стала достаточно неожиданной и теперь придется доказывать свое преимущество на выезде.

В Чемпионшипе «белые» претендуют на то, чтобы пробиться в английскую Премьер-лигу. В настоящий момент «павлины» занимают третью строчку в турнирной таблице. За 30 проведенных встреч команда смогла набрать 60 пунктов.

Сейчас «Лидс» только на 12 пунктов отстает от лидирующего «Лестера» и на один балл от второго «Саутгемптона». Именно две команды выходят в АПЛ напрямую. Подопечные Даниеля Фарке на одно очко опережают «Ипсвич» и на целых двенадцать — «Вест Бромвич».

Сейчас у «Лидса» серия из пяти побед подряд в Чемпионшипе. Повержены были «Бристоль Сити» (1:0), «Норвич» (1:0), «Престон» (2:1), «Кардифф» (3:0) и «Бирмингем» (3:0). Перед этим же были поражения от «Вест Бромвича» (0:1) и «Престона» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лидса» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Плимута» дают 4.56, ничья оценена в 4.30.

Поставим на то, что команды вновь сыграют вничью в основное время.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.