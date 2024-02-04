В 17:00 04.02.2024 Метц и Лорьян начнут матч во французской Лиге 1.

Метц — Лорьян

Последний матч между собой: Лорьян — Метц 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Метц»).

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