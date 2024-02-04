«Манчестер Сити» может купить двух игроков «Баварии»

Журналист The Athletic Сэм Ли опубликовал материал, где написал о возможных трансферных целяхна лето.

Первой опцией является вингер Савио, выступающий в аренде за «Жирону» из «Труа». Оба клуба входят в систему City Football Group, так что переход 19-летнего бразильца будет легко организовать. Информация о потенциальном решении «Сити» забрать игрока была ещё раньше. У него 7+7 по системе «гол+пас» в 26 матчах сезона.

Также «горожане» интересуются двумя футболистами «Баварии» — 28-летним Йозуа Киммихом и 20-летним Джамалом Мусиалой. У первого контракт истекает летом 2025-го, у второго — летом 2026-го.