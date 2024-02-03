В 20:30 03.02.2024 Шеффилд Юнайтед и Астон Вилла начнут матч в английской Премьер-лиге.

Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла

Последний матч между собой: Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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