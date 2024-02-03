ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Гвинеи Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы Сердар АзмунКубок Азии. Реванш Южной Кореи, шокирующий Таджикистан и Азмун против «Синих Самураев» Лука Модрич и Браим Диас«Хетафе» — «Реал» 0:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» вновь оступится в Шеффилде?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 2.04) на футбол 3 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Астон Виллу» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Встреча пройдет 3 февраля и начнется в 20:30 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2024 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 20:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — это на текущий момент последняя команда в таблице АПЛ. У коллектива на счету только десять баллов и отставание от безопасной строки в девять пунктов.

    «Клинки» в этом первенстве одержали всего две победы за 22 проведенные игры. И последняя из них была почти два месяца тому назад, когда они на своем поле справились с середняком «Брентфордом» 1:0.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла

    1X2Новым игрокам
  • 5.104.301.65Бонус$9500
    •

    После того они провели шесть матчей в рамках чемпионата Англии. И за это время они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. В прошлом туре было гостевое поражение от «Кристал Пэлас» 2:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей территории в данном розыгрыше АПЛ «Шеффилд Юнайтед» набрал восемь баллов из десяти. У клуба дома две виктории, две ничьи и семь проигрышей.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» по итогам сезона нацелилась получить путевку в Лигу чемпионов. Сейчас она с 43 очкам идет в таблице пятой, но четвертому «Тоттенхэму» уступает лишь по дополнительным показателям.

    В прошлом туре чемпионата клуб из Бирмингема на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:3. И это фиаско стало для него вторым за последние четыре игры первенства.

  • Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в феврале
  • 31/01/2024

    • А выиграть «Виллианы» в рамках Премьер-лиги смогли только в одном поединке из пяти последних. Да и то на своем поле с большим трудом переиграли аутсайдера «Бернли» со счетом 3:2.

    На выезде в текущем чемпионате «Астон Вилла» по четыре раза побеждала и уступала, а также еще три поединка завершила мировыми исходами.

    В первом круге в Бирмингеме эти команды сыграли вничью со счетом 1:1. А на поле «ШЮ» три последние игры остались за хозяевами.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 5.34, ничья оценена — в 4.47.

    Так как обе команды не отличаются надежностью в обороне, то в их очном противостоянии рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

    И также еще здесь ставим с форой на хозяев, которые дома вполне успешно выступают против предстоящего противника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хатайспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Австралия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсунспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» вновь оступится в Шеффилде?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры