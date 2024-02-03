«Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Астон Виллу» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Встреча пройдет 3 февраля и начнется в 20:30 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — это на текущий момент последняя команда в таблице АПЛ. У коллектива на счету только десять баллов и отставание от безопасной строки в девять пунктов.

«Клинки» в этом первенстве одержали всего две победы за 22 проведенные игры. И последняя из них была почти два месяца тому назад, когда они на своем поле справились с середняком «Брентфордом» 1:0.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 5.104.301.65Бонус$9500

После того они провели шесть матчей в рамках чемпионата Англии. И за это время они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. В прошлом туре было гостевое поражение от «Кристал Пэлас» 2:3.

Календарь и таблица АПЛ

На своей территории в данном розыгрыше АПЛ «Шеффилд Юнайтед» набрал восемь баллов из десяти. У клуба дома две виктории, две ничьи и семь проигрышей.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» по итогам сезона нацелилась получить путевку в Лигу чемпионов. Сейчас она с 43 очкам идет в таблице пятой, но четвертому «Тоттенхэму» уступает лишь по дополнительным показателям.

В прошлом туре чемпионата клуб из Бирмингема на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:3. И это фиаско стало для него вторым за последние четыре игры первенства.

А выиграть «Виллианы» в рамках Премьер-лиги смогли только в одном поединке из пяти последних. Да и то на своем поле с большим трудом переиграли аутсайдера «Бернли» со счетом 3:2.

На выезде в текущем чемпионате «Астон Вилла» по четыре раза побеждала и уступала, а также еще три поединка завершила мировыми исходами.

В первом круге в Бирмингеме эти команды сыграли вничью со счетом 1:1. А на поле «ШЮ» три последние игры остались за хозяевами.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.65.

На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 5.34, ничья оценена — в 4.47.

Так как обе команды не отличаются надежностью в обороне, то в их очном противостоянии рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да .

И также еще здесь ставим с форой на хозяев, которые дома вполне успешно выступают против предстоящего противника.