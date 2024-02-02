2-й таймАвстралия — Южная КореяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АвстралииАвстралия — Южная Корея. Онлайн
  • 19:43
    • «Металлург» в овертайме дожал «Авангард»
  • 19:33
    • «Ростов» одолел «Шабаб Аль-Ахли» в первом матче Зимнего Кубка РПЛ
  • 18:55
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце
  • 18:38
    • «Спартак» одолел московское «Торпедо» в закрытом контрольном матче
    Все новости спорта

    Глушаков: Я еще молодой и перспективный

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Полузащитник Денис Глушаков, который сейчас находится на сборах с «Ростовом», ответил на вопрос о своем будущем.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «На какой стадии находится история с переходом в "Ростов"? Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы. Никакого особо разговора не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.

    Приход ветерана в молодую команду — это редкость? Ты где ветерана нашел? Я ещё молодой и перспективный. Приятно быть в команде. Это "Ростов", донская земля моя родная. Пока ещё силы есть, ещё подвигаюсь», — сказал Глушаков в интервью «Матч ТВ».

    Ранее 37‑летний Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком» по обоюдному согласию и отправился с «Ростовом» на второй зимний сбор.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА преуспеет в очередном армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Атлетик» одолет «Мальорку»?
  • «Атлетик» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Боруссия» обыграть «Хайденхайм»?
  • «Хайденхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры