Глушаков: Я еще молодой и перспективный

Полузащитник, который сейчас находится на сборах с, ответил на вопрос о своем будущем.

«На какой стадии находится история с переходом в "Ростов"? Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы. Никакого особо разговора не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.

Приход ветерана в молодую команду — это редкость? Ты где ветерана нашел? Я ещё молодой и перспективный. Приятно быть в команде. Это "Ростов", донская земля моя родная. Пока ещё силы есть, ещё подвигаюсь», — сказал Глушаков в интервью «Матч ТВ».

Ранее 37‑летний Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком» по обоюдному согласию и отправился с «Ростовом» на второй зимний сбор.