В 18:30 02.02.2024 Австралия и Южная Корея начнут матч в 1/4 финала Кубка Азии-2023.

Австралия — Южная Корея

Последний матч между собой: Южная Корея — Австралия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австралия» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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