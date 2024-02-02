Австралия — Южная Корея
Последний матч между собой: Южная Корея — Австралия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австралия» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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