Кроос: Поздравляю тех, кто сейчас сможет подписать Клоппа

Полузащитникдал свой комментарий по поводу решениюпокинутьпо окончании сезона.

«Поздравляю тех, кто сможет подписать Клоппа сейчас. Он уже много лет работает за границей, опросы показывают, что он, безусловно, самый популярный тренер в Германии. Думаю, то же самое теперь можно сказать и про Англию.

Он заслуживает того, чтобы принять это решение самостоятельно, он очень умный человек. Мы можем только надеяться, что в какой-то момент сможем убедить его сыграть какую-либо роль в сборной Германии. Мы ждали этого много-много лет», — приводит слова Крооса Marca.

Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп объявил о своем уходе после окончания нынешнего сезона. Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года.

В нынешнем сезоне «мерсисайдцы» занимают первое место в таблице АПЛ.