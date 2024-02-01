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    Кроос: Поздравляю тех, кто сейчас сможет подписать Клоппа

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал свой комментарий по поводу решению Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Поздравляю тех, кто сможет подписать Клоппа сейчас. Он уже много лет работает за границей, опросы показывают, что он, безусловно, самый популярный тренер в Германии. Думаю, то же самое теперь можно сказать и про Англию.

    Он заслуживает того, чтобы принять это решение самостоятельно, он очень умный человек. Мы можем только надеяться, что в какой-то момент сможем убедить его сыграть какую-либо роль в сборной Германии. Мы ждали этого много-много лет», — приводит слова Крооса Marca.

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    • Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп объявил о своем уходе после окончания нынешнего сезона. Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года.

    В нынешнем сезоне «мерсисайдцы» занимают первое место в таблице АПЛ.

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