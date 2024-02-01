Анчелотти: «Хетафе» — сильная и агрессивная команда

Наставник мадридского «Реала»поделился ожиданиями от матча с «Хетафе» в 22-м туре Примеры.

«Они хорошо организованы, играют в хороший футбол с такими качественными игроками, как Майораль, который забил 14 голов. Они очень прямая команда, они соревнуются в дуэлях, они сильны и агрессивны, и они очень организованы сзади.

Мне очень нравится эта команда, и я должен поздравить моего друга Бордаласа, потому что он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Встреча начнется 1 февраля в 23:00 мск.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 21 тура «Реал» идет вторым в Примере, набрав 54 очка.