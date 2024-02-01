ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Хетафе» — сильная и агрессивная команда

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Хетафе
    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Хетафе» в 22-м туре Примеры.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Они хорошо организованы, играют в хороший футбол с такими качественными игроками, как Майораль, который забил 14 голов. Они очень прямая команда, они соревнуются в дуэлях, они сильны и агрессивны, и они очень организованы сзади.

    Мне очень нравится эта команда, и я должен поздравить моего друга Бордаласа, потому что он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

    Встреча начнется 1 февраля в 23:00 мск.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 21 тура «Реал» идет вторым в Примере, набрав 54 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» потенциальным лидером?
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервет ли «МЮ» беспроигрышную серию «Вулвз»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ДР Конго — Гвинея
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры