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    Гол Роке обеспечил «Барселоне» победу в матче Примеры с «Осасуной»

    «Барселона» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Барселона» одержала победу над «Осасуной» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура испанской Примеры.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче «сине-гранатовые» забили на 64-й минуте. Нападающий команды Витор Роке выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и головой отправил мяч в ворота с ближней дистанции.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Осасуна 1:0
    Гол: 1:0 Vitor Roque (64') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Педри (Ориоль Ромеу Видаль, 77'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 7') Осасуна: Айтор Фернандес, Хоан Мохика, Хорхе Эррандо, Давид Гарсия, Гарсия Унай Лугеа, Хесус Аресо, Аймар Орос (Дарко Брашанац, 68'), Лукас Торро (Пабло Ибаньес, 83'), Хон Монкайола (Энрике Барха, 83'), Хосе Арнаис (Рауль Гарсия, 68'), Анте Будимир (Рубен Гарсия, 68') Предупреждения: Гарсия Унай Лугеа (17'), Педри (53'), Гарсия Унай Лугеа (67')

    После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 47-ю очками в активе. «Осасуна» — на 12-й позиции (26 баллов).

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