В 20:00 28.01.2024 Экваториальная Гвинея и Гвинея начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Экваториальная Гвинея — Гвинея

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Экваториальная Гвинея» — «Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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