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    Забивать будут обе Гвинеи?!

    Экваториальная Гвинея — Гвинея. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 28 января 2024 года

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    Экваториальная Гвинея сыграет на своем поле с Гвинеей в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 28 января, начало — в 20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 28 Января 2024 года
    Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2023. Группа A
    •  Экваториальная Гвинея 20:00 Гвинея Гвинея
  • Конакри
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    Экваториальная Гвинея

    Эта команда сенсационно выиграла свою группу. В трех турах она набрала 7 очков, опередив сильных нигерийцев и ивуарийцев.

    Сильнейшим звеном команды является атака. В трех матчах она сумела отличиться 9 точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Гвинея

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  • 4.152.852.25Бонус$9500
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    В предыдущем туре турнира Экваториальная Гвинея добыла яркую викторию. Команда нокаутировала ивуарийцев (4:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Команда явно способна дать бой гвинейцам. Да и вообще, Экваториальная Гвинея тянет на роль открытия турнира.

    В этой встрече команда явно будет действовать активно. Номинальные хозяева явно не испытывают робости перед сильным оппонентом.

    Гвинея

    Эта команда лишь не столь уверенно запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала гвинейцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

    Имея весьма крепкий состав, команда крайне слабо атакует. В трех матчах группового этапа Гвинея отличилась лишь дважды.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Гвинейцы ничего не смогли противопоставить сборной Сенегала (0:2).

    Единственным светлым пятном на турнире для команды стала победа над Гамбией (1:0). Да и ничью с камерунцами (1:1) можно занести в актив.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы сказать свое веское слово лидерам гвинейцев!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Гвинеи предлагают — 2.22.

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    На викторию Экваториальной Гвинеи дают — 4.13, ничья оценена — в 2.78.

    Гвинейцы по именам выглядят предпочтительнее, но и соперник проводит прекрасный отрезок.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.78.

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    Экваториальная Гвинея — Гвинея: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут обе Гвинеи?!
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