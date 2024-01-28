Экваториальная Гвинея сыграет на своем поле с Гвинеей в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 28 января, начало — в 20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Экваториальная Гвинея

Эта команда сенсационно выиграла свою группу. В трех турах она набрала 7 очков, опередив сильных нигерийцев и ивуарийцев.

Сильнейшим звеном команды является атака. В трех матчах она сумела отличиться 9 точными выстрелами.

Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Гвинея 1X2Новым игрокам 4.152.852.25Бонус$9500

В предыдущем туре турнира Экваториальная Гвинея добыла яркую викторию. Команда нокаутировала ивуарийцев (4:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Команда явно способна дать бой гвинейцам. Да и вообще, Экваториальная Гвинея тянет на роль открытия турнира.

В этой встрече команда явно будет действовать активно. Номинальные хозяева явно не испытывают робости перед сильным оппонентом.

Гвинея

Эта команда лишь не столь уверенно запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала гвинейцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Имея весьма крепкий состав, команда крайне слабо атакует. В трех матчах группового этапа Гвинея отличилась лишь дважды.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Гвинейцы ничего не смогли противопоставить сборной Сенегала (0:2).

Единственным светлым пятном на турнире для команды стала победа над Гамбией (1:0). Да и ничью с камерунцами (1:1) можно занести в актив.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы сказать свое веское слово лидерам гвинейцев!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Гвинеи предлагают — 2.22.

На викторию Экваториальной Гвинеи дают — 4.13, ничья оценена — в 2.78.

Гвинейцы по именам выглядят предпочтительнее, но и соперник проводит прекрасный отрезок .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.78.