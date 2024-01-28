Экваториальная Гвинея
Эта команда сенсационно выиграла свою группу. В трех турах она набрала 7 очков, опередив сильных нигерийцев и ивуарийцев.
Сильнейшим звеном команды является атака. В трех матчах она сумела отличиться 9 точными выстрелами.
Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Гвинея
В предыдущем туре турнира Экваториальная Гвинея добыла яркую викторию. Команда нокаутировала ивуарийцев (4:0).
Команда явно способна дать бой гвинейцам. Да и вообще, Экваториальная Гвинея тянет на роль открытия турнира.
В этой встрече команда явно будет действовать активно. Номинальные хозяева явно не испытывают робости перед сильным оппонентом.
Гвинея
Эта команда лишь не столь уверенно запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала гвинейцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.
Имея весьма крепкий состав, команда крайне слабо атакует. В трех матчах группового этапа Гвинея отличилась лишь дважды.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Гвинейцы ничего не смогли противопоставить сборной Сенегала (0:2).
Единственным светлым пятном на турнире для команды стала победа над Гамбией (1:0). Да и ничью с камерунцами (1:1) можно занести в актив.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы сказать свое веское слово лидерам гвинейцев!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Гвинеи предлагают — 2.22.
На викторию Экваториальной Гвинеи дают — 4.13, ничья оценена — в 2.78.
Гвинейцы по именам выглядят предпочтительнее, но и соперник
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.78.