«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

Натан Аке Фото: globallookpress.com
Игра завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0.
На протяжении всего матча колоссальным преимуществом владели «горожане», но воплотить его в забитый гол смогли лишь на 88-й минуте, когда точный удар удался Натану Аке.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:1
Гол: 0:1 Натан Аке (88') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дейн Скарлетт, 90'), Родриго Бентанкур (Джеймс Мэддисон, 73'), Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон (Оливер Скипп, 72'), Тимо Вернер, Ришарлисон Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Матео Ковачич, Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес (Кевин Де Брёйне, 65'), Оскар Бобб (Жереми Доку, 65'), Филип Фоден Предупреждения: Матео Ковачич (56'), Дестини Удоджи (59'), Рубен Диаш (70'), Pep Guardiola (75'), Йошко Гвардиол (84'), Педро Порро (90 + 6'), Жереми Доку (90 + 6')