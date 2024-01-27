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    «Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в матче Кубка Англии

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Сити
    В матче четвертого круга Кубка Англии «Тоттенхэм» на своем поле принимал «Манчестер Сити».

    Натан Аке
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    Натан Аке

    Игра завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0.

    На протяжении всего матча колоссальным преимуществом владели «горожане», но воплотить его в забитый гол смогли лишь на 88-й минуте, когда точный удар удался Натану Аке.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Натан Аке (88') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дейн Скарлетт, 90'), Родриго Бентанкур (Джеймс Мэддисон, 73'), Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон (Оливер Скипп, 72'), Тимо Вернер, Ришарлисон Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Матео Ковачич, Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес (Кевин Де Брёйне, 65'), Оскар Бобб (Жереми Доку, 65'), Филип Фоден Предупреждения: Матео Ковачич (56'), Дестини Удоджи (59'), Рубен Диаш (70'), Pep Guardiola (75'), Йошко Гвардиол (84'), Педро Порро (90 + 6'), Жереми Доку (90 + 6')
    В следующем туре «Ман Сити» сыграет с победителем пары «Лидс» — «Плимут».
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