Масалитин: Создание ЦСКА-2 — отличная идея

Экс-нападающий московского ЦСКАположительно оценивает созданиеи считает это отличной возможностью применить свои знания для молодых тренеров.

«Создание второй команды ЦСКА — очень хорошее решение. Они хотели заявиться на этот год, но не получилось из-за бюрократических проволочек. Я остаюсь при своём мнении: нужно делать дубли, потому что уровень Второй лиги не соответствует тем задачам, которые будут решать вторые команды.

А в дублях играет половина основного состава, половина — молодых. И года через три мы бы получили совсем другой уровень РПЛ, а ещё молодёжь с опытом. Но инициатива хорошая.

У ЦСКА есть Гришин, Минько и Корнаухов, которые могут возглавить вторую команду. Есть ребята, которые прошли армейскую школу и добивались успехов. Кто-то с удовольствием возглавит.

Это шанс не только для молодёжи, но и для тренеров, чтобы потом возглавить основную команду. Молодые тренеры могут понять, для них ли эта работа или нет. Яркий пример — Березуцкие. Решили попробовать без обкатки — не получилось.

Через это проходили и Зидан в "Реале", и Гвардиола в "Барселоне", — сказал Масалитин "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

После первой части чемпионате ЦСКА располагается на седьмом месте в РПЛ с 28 очками после 18 матчей.