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    Масалитин: Создание ЦСКА-2 — отличная идея

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    Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин положительно оценивает создание ЦСКА-2 и считает это отличной возможностью применить свои знания для молодых тренеров.

    Валерий Масалитин
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    Валерий Масалитин

    «Создание второй команды ЦСКА — очень хорошее решение. Они хотели заявиться на этот год, но не получилось из-за бюрократических проволочек. Я остаюсь при своём мнении: нужно делать дубли, потому что уровень Второй лиги не соответствует тем задачам, которые будут решать вторые команды.

    А в дублях играет половина основного состава, половина — молодых. И года через три мы бы получили совсем другой уровень РПЛ, а ещё молодёжь с опытом. Но инициатива хорошая.

    У ЦСКА есть Гришин, Минько и Корнаухов, которые могут возглавить вторую команду. Есть ребята, которые прошли армейскую школу и добивались успехов. Кто-то с удовольствием возглавит.

    Это шанс не только для молодёжи, но и для тренеров, чтобы потом возглавить основную команду. Молодые тренеры могут понять, для них ли эта работа или нет. Яркий пример — Березуцкие. Решили попробовать без обкатки — не получилось.

    Через это проходили и Зидан в "Реале", и Гвардиола в "Барселоне", — сказал Масалитин "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части чемпионате ЦСКА располагается на седьмом месте в РПЛ с 28 очками после 18 матчей.

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