ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиБольше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»
  • 19:43
    • «Штутгарт» разгромил «Лейпциг», Ундав сделал хет-трик
  • 19:31
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги
  • 19:18
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Удинезе» в матче Серии А
  • 19:55
    • «Спартак» обыграл московское «Динамо» по буллитам
    Все новости спорта

    Мальорка — Бетис смотреть онлайн

    27.01.2024 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Мальорка — Бетис

    Футбол Примера (Ла Лига) Мальорка Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 27.01.2024 Мальорка и Бетис начнут матч в испанской Примере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Мальорка — Бетис

    Последний матч между собой: Бетис — Мальорка 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры МальоркаБетис доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальорка — Бетис.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 27.01.2024. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Останется ли «Ювентус» лидером Серии А?
  • «Ювентус» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команды забьют друг другу?!
  • «Байер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры