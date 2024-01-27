«Мальорка» — «Бетис». Матч пройдет в рамках 22-го тура испанской Примеры, начало — 23:00 (мск) «Мальорка» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

«Мальорка» по итогам 21-го тура занимает 15-ю строчку в таблице с отрывом в пять очков от 18-го места в зоне вылета.

Команда при этом все еще продолжает выступления в Кубке Испании, где вышла в полуфинал. На предыдущей стадии турнира она довольно неожиданно обыграла дома лидера Ла Лиги «Жирону» (3:2).

Коэффициенты матча Мальорка — Бетис 1X2Новым игрокам 2.353.103.25Бонус$9500

В своем последнем матче в рамках чемпионата страны клуб не сумел победить. На выезде балеарцы разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех победах и двух ничьих, так что гостям будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

«Бетис»

«Бетис» по итогам 21-го тура занимает девятую строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

В отличие от соперника, команда уже не выступает в Кубке Испании, где потерпела поражение еще на стадии 1/16 финала «Алавесу» (0:1) на выезде.

Вместе с тем, андалузцы все еще играют в еврокубках, хотя по итогам группового раунда покинули Лигу Европы. Теперь их ожидает дуэль против «Динамо» Загреб в 1/16 финала Лиги конференций.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и трех ничьих, поэтому у гостей сейчас явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех «Бетиса» оценивается в 2,35, ничья — в 3,10.

В трех из четырех последних матчей гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Мальорка» выиграет за 2,35.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.