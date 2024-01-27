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    «Мальорка» — «Бетис». Ставка (к. 2.35) и прогноз на чемпионат Испании на 27 января 2024 года

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    «Бетис» проиграл три из четырех последних матчей
    «Мальорка» — «Бетис». Матч пройдет в рамках 22-го тура испанской Примеры, начало — 23:00 (мск) «Мальорка» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Января 2024 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» по итогам 21-го тура занимает 15-ю строчку в таблице с отрывом в пять очков от 18-го места в зоне вылета.

    Команда при этом все еще продолжает выступления в Кубке Испании, где вышла в полуфинал. На предыдущей стадии турнира она довольно неожиданно обыграла дома лидера Ла Лиги «Жирону» (3:2).

    Коэффициенты матча Мальорка — Бетис

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    В своем последнем матче в рамках чемпионата страны клуб не сумел победить. На выезде балеарцы разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех победах и двух ничьих, так что гостям будет непросто увезти домой хотя бы один балл.

    «Бетис»

    «Бетис» по итогам 21-го тура занимает девятую строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

    В отличие от соперника, команда уже не выступает в Кубке Испании, где потерпела поражение еще на стадии 1/16 финала «Алавесу» (0:1) на выезде.

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    • Вместе с тем, андалузцы все еще играют в еврокубках, хотя по итогам группового раунда покинули Лигу Европы. Теперь их ожидает дуэль против «Динамо» Загреб в 1/16 финала Лиги конференций.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и трех ничьих, поэтому у гостей сейчас явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех «Бетиса» оценивается в 2,35, ничья — в 3,10.

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    В трех из четырех последних матчей гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Мальорка» выиграет за 2,35.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Мальорка» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Бетис» беспроигрышную серию «Мальорки»?
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