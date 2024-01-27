Гасперини: У нас забивает много людей, голы Миранчука и Скамакки — это знаки

Главный тренервысказался о голе российского полузащитника командыв матче против(2:0).

«Наш первый гол в матче? Мы знаем, что когда мы играем с закрытыми командами, мы должны доставлять мяч в определенные зоны, где сопернику сложнее обороняться. Если посмотреть на матч, мы слишком часто атаковали по центру и пропускали контратаки. Однако больше всего мы рисковали в первом тайме. Когда вам приходится атаковать против хороших команд, таких как "Удинезе", вы идете на определенный риск, и вы должны очень хорошо атаковать как команда.

У нас забивает много людей, голы Миранчука и Скамакки — это знаки. Чтобы оставаться на вершине, у вас должна быть пара игроков, которые забивают много голов», — приводит слова Гасперини Sky Sport.

После этого матча «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Удинезе» — на 16-й позиции (18 баллов).