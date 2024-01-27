В 20:30 27.01.2024 Байер и Боруссия М начнут матч в немецкой Бундеслиге.

Байер — Боруссия М

Последний матч между собой: Боруссия М — Байер 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Байер»).

Трансляция

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