«Байер» сыграет на своем поле с «Боруссией» из Менхенгладбаха в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:30 мск. «Байер» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Байер»

Команда из Леверкузена сметает всех на своем пути в этом сезоне. Леверкузенский коллектив в восемнадцати матчах сезона Бундеслиги смог добыть пятнадцать побед и трижды сыграл вничью. Леверкузенцы 50 раз поразили ворота соперников и четырнадцать раз пропустили в свои.

В итоге «львы» смогли набрать 48 пунктов и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» на четыре пункта опережают «Баварию», на четырнадцать — «Штутгарт» и на пятнадцать — «РБ Лейпциг» и «Боруссию» из Дортмунда.

В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в плей-офф. Команда смогла одолеть «Хеккен», «Карабах» и «Молде». Также коллектив уже вышел в четвертьфинал Кубка Германии, где сыграет против «Штутгарта».

Календарь и таблица Бундеслиги

В последних играх подопечные Хаби Алонсо переиграли «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0), а до этого сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Боруссией» (1:1).

«Боруссия» М

Команда из Менхенгладбаха является середняком текущего сезона Бундеслиги. В настоящий момент «жеребята» имеют в своем активе 20 баллов. Команда на восемь пунктов отстает от еврокубковой зоны, но на девять очков опережают зону вылета, поэтому чувствует себя спокойной.

«Гладбах» смог 35 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых 38 раз. Думается, что в этом сезоне «черно-бело-зеленые» так и будут середняками, которые ни за что не борются, но могут навязать борьбу в отдельном матче любому сопернику.

Также «Боруссия» продолжает борьбу в Кубке Германии. Менхенгладбахский коллектив уже смог переиграть «Хайденхайм» (3:1) и выбить «Вольфсбург» (1:0). Теперь в четвертьфинале их ждет тот самый «Саарбрюккен», который уже выбил «Баварию» и «Айнтрахт».

В последней игре подопечные Херардо Сеоане в родных стенах уступили «Аугсбургу» (1:2), а до этого также дома одолели «Штутгарт» (3:1). Перед этим также были поражения от «Айнтрахта» (1:2) и «Униона» (1:3), а также ничья с «Вердером» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.27.

На викторию «Боруссии» дают 10.00, ничья оценена в 6.60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также поставим на то, что если «Байер» и выиграет, то сделает это минимально.