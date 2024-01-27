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    Команды забьют друг другу?!

    «Байер» — «Боруссия» М. Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Боруссия» М
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    «Байер»
    «Байер» сыграет на своем поле с «Боруссией» из Менхенгладбаха в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:30 мск. «Байер» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Байер»

    Команда из Леверкузена сметает всех на своем пути в этом сезоне. Леверкузенский коллектив в восемнадцати матчах сезона Бундеслиги смог добыть пятнадцать побед и трижды сыграл вничью. Леверкузенцы 50 раз поразили ворота соперников и четырнадцать раз пропустили в свои.

    В итоге «львы» смогли набрать 48 пунктов и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» на четыре пункта опережают «Баварию», на четырнадцать — «Штутгарт» и на пятнадцать — «РБ Лейпциг» и «Боруссию» из Дортмунда.

    В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в плей-офф. Команда смогла одолеть «Хеккен», «Карабах» и «Молде». Также коллектив уже вышел в четвертьфинал Кубка Германии, где сыграет против «Штутгарта».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В последних играх подопечные Хаби Алонсо переиграли «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0), а до этого сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Боруссией» (1:1).

    «Боруссия» М

    Команда из Менхенгладбаха является середняком текущего сезона Бундеслиги. В настоящий момент «жеребята» имеют в своем активе 20 баллов. Команда на восемь пунктов отстает от еврокубковой зоны, но на девять очков опережают зону вылета, поэтому чувствует себя спокойной.

    «Гладбах» смог 35 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых 38 раз. Думается, что в этом сезоне «черно-бело-зеленые» так и будут середняками, которые ни за что не борются, но могут навязать борьбу в отдельном матче любому сопернику.

    Также «Боруссия» продолжает борьбу в Кубке Германии. Менхенгладбахский коллектив уже смог переиграть «Хайденхайм» (3:1) и выбить «Вольфсбург» (1:0). Теперь в четвертьфинале их ждет тот самый «Саарбрюккен», который уже выбил «Баварию» и «Айнтрахт».

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    • В последней игре подопечные Херардо Сеоане в родных стенах уступили «Аугсбургу» (1:2), а до этого также дома одолели «Штутгарт» (3:1). Перед этим также были поражения от «Айнтрахта» (1:2) и «Униона» (1:3), а также ничья с «Вердером» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.27.

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    На викторию «Боруссии» дают 10.00, ничья оценена в 6.60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также поставим на то, что если «Байер» и выиграет, то сделает это минимально.

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    «Байер» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Команды забьют друг другу?!
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