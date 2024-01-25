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    Тренер «Униона» о стычке с Зане: Не буду извиняться перед ним, только перед своей командой

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    Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица ответил на вопрос о том, будет ли извиняться перед полузащитником «Баварии» Лероем Зане после стычки в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги (0:1).

    Стычка между Ненадом Бьелицей и Лероем Зане
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    Стычка между Ненадом Бьелицей и Лероем Зане

    «Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но никак не перед Зане. Он подошёл ко мне и пытался спровоцировать.

    Безусловно, я отреагировал на это не должным образом. Тренеры не должны так реагировать. Больше мне нечего добавить по данному эпизоду», — приводит слова Бьелицы Bild.

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    • В результате стычки, Бьелица получил красную карточку, а Зане — желтую. После этого матча «Унион» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 14-ю очками в активе. «Бавария» располагается на 2-й позиции (44 балла).

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