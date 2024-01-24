В 20:00 24.01.2024 Истанбул Башакшехир и Фенербахче начнут матч в Суперлиге Турции.

Истанбул Башакшехир — Фенербахче

Последний матч между собой: Фенербахче — Истанбул Башакшехир 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Истанбул Башакшехир»).

Трансляция

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