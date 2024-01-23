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    Павлюченко: Стадион «Спартака» можно переименовать в честь Романцева

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о переименовании стадиона красно-белых.

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    «Можно было бы "Открытие Арена" переименовать в честь Романцева. Но, наверное, уже нельзя, потому что там место братьев Старостиных, ха-ха. Я бы назвал стадион имени Романцева. Должно быть круто!

    Или, например, в честь Юрия Семина. Для "Локомотива" он многолетняя легенда.

    А из футболистов можно было бы поставить памятник Игорю Акинфееву. Название стадиона или улицы — слишком громко. Аллея спортивной славы ЦСКА — да. Акинфеев однозначно легенда клуба», — приводит слова Павлюченко Sport24.

    Напомним, в начале января «Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену». В 2022 году компания Лукойл приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в текущем чемпионате России после 18 туров.

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