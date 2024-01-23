Павлюченко: Стадион «Спартака» можно переименовать в честь Романцева

Бывший нападающий «Спартака»высказался о переименовании стадиона красно-белых.

«Можно было бы "Открытие Арена" переименовать в честь Романцева. Но, наверное, уже нельзя, потому что там место братьев Старостиных, ха-ха. Я бы назвал стадион имени Романцева. Должно быть круто!

Или, например, в честь Юрия Семина. Для "Локомотива" он многолетняя легенда.

А из футболистов можно было бы поставить памятник Игорю Акинфееву. Название стадиона или улицы — слишком громко. Аллея спортивной славы ЦСКА — да. Акинфеев однозначно легенда клуба», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Напомним, в начале января «Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену». В 2022 году компания Лукойл приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в текущем чемпионате России после 18 туров.