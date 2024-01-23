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    Гамбия — Камерун смотреть онлайн

    23.01.2024 в 20:00 начнется матч в группе C футбольного кубка Африки-2023 Гамбия — Камерун

    Футбол Кубок Африки-2023 Сборная Камеруна Календарь Кубка Африки
    В 20:00 23.01.2024 Гамбия и Камерун начнут матч в группе C футбольного кубка Африки-2023.

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    Гамбия — Камерун

    Последний матч между собой: Гамбия — Камерун 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гамбия» — «Камерун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Камерун»).

    Трансляция

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