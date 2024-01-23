Гамбия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:00 мск. Гамбия — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гамбия

Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, для этого нужно исключительно обыгрывать камерунцев.

Оборона команды не выдерживает никакой критики. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 4 мяча.

Коэффициенты матча Гамбия — Камерун 1X2Новым игрокам 6.603.451.68Бонус$9500

В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Сборная Гамбии минимально уступила гвинейцам.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против камерунцев для команды традиционно складываются неудачно. Все три очных поединка были проиграны.

В этой встрече команда явно будет рисковать. Ничего другого Гамбии просто не остается, да и пора бы начинать забивать!

Камерун

Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Камерунцы в последнем туре обязаны побеждать, и тогда плей-офф никуда от них не денется.

Вот только привычной высокой результативности «неукротимые львы» не демонстрируют. В двух матчах они отличились лишь 2 голами.

Свой последний поединок команда провалила. Камерун по всем статьям уступил сборной Сенегала (1:3).

Да и в поединке с Гвинеей команда выглядела не лучшим образом (1:1). Смена поколений не проходит безболезненно…

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Камерунцы явно сильнее оппонента, да и мотивации на последний тур им не занимать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Камеруна предлагают — 1.66.

На викторию Гамбии дают — 6.15, ничья оценена — в 3.50.

«Неукротимые львы» на голову сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально активно .

Наш прогноз — Победа Камеруна в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.49.