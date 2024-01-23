Гамбия
Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, для этого нужно исключительно обыгрывать камерунцев.
Оборона команды не выдерживает никакой критики. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 4 мяча.
Коэффициенты матча Гамбия — Камерун
В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Сборная Гамбии минимально уступила гвинейцам.
Матчи против камерунцев для команды традиционно складываются неудачно. Все три очных поединка были проиграны.
В этой встрече команда явно будет рисковать. Ничего другого Гамбии просто не остается, да и пора бы начинать забивать!
Камерун
Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Камерунцы в последнем туре обязаны побеждать, и тогда плей-офф никуда от них не денется.
Вот только привычной высокой результативности «неукротимые львы» не демонстрируют. В двух матчах они отличились лишь 2 голами.
Свой последний поединок команда провалила. Камерун по всем статьям уступил сборной Сенегала (1:3).
Да и в поединке с Гвинеей команда выглядела не лучшим образом (1:1). Смена поколений не проходит безболезненно…
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Камерунцы явно сильнее оппонента, да и мотивации на последний тур им не занимать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Камеруна предлагают — 1.66.
На викторию Гамбии дают — 6.15, ничья оценена — в 3.50.
«Неукротимые львы» на голову сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа Камеруна в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.49.